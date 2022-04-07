В горбольнице № 4 Нижнего Тагила появится отделение ранней медицинской реабилитации

Городская больница № 4 Нижнего Тагила примет участие в пилотном проекте «Медицинская реабилитация» национального проекта «Здравоохранение». На базе отделения реанимации и интенсивной терапии будет создано отделение медицинской реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения, а также острыми заболеваниями других органов и систем, сообщается на информационном портале регионального Минздрава.

«В настоящее время идёт активная подготовка к запуску отделения ранней реабилитации: идёт подбор кадров, формируются заявки на приобретение недостающего оборудования. Надеемся, что уже в конце текущего года пациенты смогут получить медицинскую помощь. Благодаря национальному проекту “Здравоохранение” мы имеем возможность участия в различных пилотных проектах, а медицинская помощь для пациентов становится более доступной, врачам удаётся совершенствовать свои знания и умения, внедрять новые технологии на благо пациентов», — отмечает главный врач ГБ № 4 Константин Аникин.

По его словам, реабилитация будет проводиться с первых суток поступления пациента после операции. Пациентом будет заниматься мультидисциплинарная команда, в составе которой будут работать реаниматолог, невролог, врачи физической и реабилитационной медицины, физиотерапевт и другие специалисты.

Реабилитационное лечение на первом этапе будет осуществляться взрослым пациентам, получающим специализированную медицинскую высокотехнологичную помощь в стационарных условиях по профилям неврология, сердечно-сосудистая кардиология, в период их пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии более 48 часов.