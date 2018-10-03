В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности страшной аварии на Индустриальной

Накануне, 2 октября, в ДТП на улице Индустриальной погиб 39-летний мужчина, об этом АН «Между строк» рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. По данным полиции, около 16:00 ВАЗ-2103 у дома № 46 выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Great Wall. От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался в карете скорой помощи. Водитель и пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

«В ходе проверочных мероприятий было установлено, что водитель ВАЗ-2103 сел за руль, не имея документов, разрешающих право управления транспортным средством. При этом к административной ответственности за нарушения ПДД данный водитель привлекался семь раз», — уточнили в ГИБДД.