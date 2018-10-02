В Нижнем Тагиле на улице Индустриальной произошло серьёзное ДТП

Вечером 2 октября на улице Индустриальной в районе училища № 104 произошло ДТП с участием ВАЗ-2101 и Toyota RAV4. В результате столкновения оба автомобиля получили серьёзные повреждения. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Очевидцы сообщают, что на место происшествия выезжали несколько автомобилей скорой помощи. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское « АН «Между строк» сообщили, что подробности ДТП и информация о пострадавших будет известна позднее. В сторону центра города со стороны Тагилстроя образовалась большая пробка.