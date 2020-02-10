В ФАС не заметили сговора в повсеместном подорожании медицинских масок

Федеральная антимонопольная служба РФ не видит признаков картельного сговора в ситуации с завышением цен на медицинские маски, заявил ТАСС замглавы ведомства Андрей Цыганов.

По его мнению, собранная информация говорит лишь о том, как рынок может отреагировать на повышенный спрос на конкретную продукцию.

«Мне кажется, картельный сговор надо доказывать. С моей точки зрения, рост цен — это не сговор, а поведение любого поставщика в условиях ажиотажного спроса. Я бы на месте любого частного продавца в условиях ажиотажного спроса повысил цены. Для этого не надо сговариваться», — заявил чиновника.

Неделю назад ФАС подтвердила существенный рост цен на медицинские маски, причём нашла его в том числе в оптовом сегменте и у производителей — например, одно из предприятий в Санкт-Петербурге в январе увеличило отпускные цены на трехслойные маски сразу в 10 раз. В целом, по данным службы, повышение розничных цен на медицинские маски в январе затронуло практически все регионы, а в оптовом сегменте лидером роста стала Республика Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз. По мнению ФАС, из-за ситуации с ценами на медицинские маски в регионах требуется сформировать оперативные штабы с участием региональных властей, Росздравнадзора, самого антимонопольного ведомства и правоохранительных органов.

Ажиотажный спрос на медицинские маски в России возник в период сезонного эпидемиологического подъёма ОРВИ и гриппа, а также из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, множественные вспышки которой отмечены в Китае. О проблеме завышения цен на маски и противовирусные препараты в регионах сообщила руководитель национального штаба по противодействию коронавирусной эпидемии, вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.