ФАС поручила регионам проверить цены на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба дала срочное поручение руководителям российских регионов и территориальным органам антимонопольного ведомства провести мониторинг цен на медицинские маски, на которые резко возрос спрос в связи со вспышкой нового китайского коронавируса, со ссылкой на пресс-службы управлений ведомства по Курганской и Свердловской областям пишет Znak.com.

Мониторинг охватит временной промежуток с 1 декабря 2019 года и по настоящее время, помимо прочего проверяющие будут обращать внимание на жалобы о дефиците масок. Кроме того, по поручению ФАС России, территориальные управления ФАС России должны еженедельно направлять в центральный аппарат информацию об изменении цен на медицинские маски в субъектах РФ. В случае получения информации о росте цен на медицинские маски или об их дефиците, территориальным управлением будет проведена проверка. При выявлении экономически необоснованного роста цен будут приняты меры, предусмотренные антимонопольным законодательством.

В пресс-службе УФАС по Свердловской области также добавили, что им пришёл запрос из центрального аппарата ФАС о проведении мониторинга цен на маски. Каждый понедельник ведомство будет отчитываться о результатах перед Москвой, первый отчёт появится 10 февраля.

Напомним, вспышка нового типа коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом превысило 24 тысячи человек, число жертв заболевания достигло 492. В России зафиксировано два случая заболевания новым вирусом — в Забайкалье и Тюменской области, которая граничит с Курганской областью. В Тюменской области в реабилитационном центре «Градостроитель» на карантин привезут эвакуированных из китайского Уханя (где началась вспышка коронавируса) российских граждан, там они будут находиться две недели — весь инкубационный период нового заболевания.