Главный санитарный врач России рассказала об условиях карантина прибывших из Китая россиян

В тюменском аэропорту Рощино, где ожидается прилёт борта с россиянами из очага эпидемии коронавируса в Китае, прошёл брифинг Главного санитарного врача РФ Анны Поповой, пишет Znak.com.

Попова рассказала, как будут встречать прилетающих и в каких условиях они будут проходить карантин.

«По международным медико-санитарным правилам они должны пройти период наблюдения, который называется обсервация, в течение инкубационного периода — это 14 дней. Для того чтобы рисков не было совсем (а мы считаем, что моими коллегами в Тюменской области сделано всё, чтобы этих рисков не было), через короткое время на борт в должной одежде поднимутся представители таможенной службы и пограничники, на борту будет произведён таможенный и пограничный контроль, затем (борт будет стоять, как и положено, на санитарной стоянке) все пребывающие в масках на борту рассаживаются по автобусам, где должным образом экипированы водители, пограничники и представители таможенной службы, которые тоже правильно одеты, и потом все отправляются в место размещения», — объяснила Анна Попова.

Она отметила, что багаж прибывших будет выгружен на санитарные стоянки на лётное поле, специально подготовленное и выстланное специальным устойчивым материалом, также будет продезинфицирован и специальным транспортом последует за пассажирами. Самолёты, их три, после того как их покинут люди, также будут полностью продезинфицированы. Таким образом, подчеркнула Попова, рисков для распространения инфекции нет.

«Центр полностью подготовлен за короткое время, это точка, из которой невозможно распространение инфекции, установлено видеонаблюдение внутри и снаружи, но самое главное, что этот центр обладает автономной канализацией, где будет проведена дополнительная дезинфекция, оборудован собственной дезинфекционной камерой для вещей и белья, оборудован специальной прачечной, оборудованы все комнаты, работает бригада московских врачей. Подготовлен персонал в помещениях — это тюменские врачи, специалисты среднего звена. Сопровождают это всё специалисты по биологической безопасности из противочумной системы Роспотребнадзора», — подытожила главный санврач.

Напомним, в Тюмень двумя бортами Минобороны будут доставлены 147 граждан РФ и стран СНГ (Украины, Казахстана и Белоруссии), которые с 23 января находились в карантинной зоне в Ухани, признаков нового типа коронавируса у них не нашли. По предварительной информации, их разместят в реабилитационном центре «Градостроитель» под Тюменью.