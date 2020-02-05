Российское посольство сообщило об успешной эвакуации россиян из Китая

Посольство России в Китае отчиталось об успешном завершении процедуры эвакуации россиян из провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники посольства, командированные в провинцию, чтобы организовать эвакуацию, «успешно осуществили транспортировку соотечественников в аэропорт города Ухань». Для того чтобы организовать доставку россиян, проживавших в разных городах провинции, в город Ухань, откуда вылетали самолёты Минобороны, ведомство арендовало автобусы. Транспорт собирал пассажиров более чем из десяти городов, причём некоторые из населённых пунктов были удалены от Уханя на 400–500 км.

В общей сложности российские дипломаты организовали эвакуацию из Хубэя 144 человек, из которых 128 человек были гражданами России, а ещё 16 — гражданами СНГ.