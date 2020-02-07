Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила повсеместное завышение цен на медицинские маски вплоть до 10–15 раз, сообщил «Интерфаксу» статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

По его данным, ФАС вместе с Росздравнадзором проверила цены на медицинские маски в регионах России и почти везде нашла нарушения.

«Повышение розничных цен в январе текущего года было зафиксировано практически всюду. В некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, цены на маски выросли в 2–2,5 раза. Были и регионы, где мы обнаружили превышение цены в десятки раз», — сказал он.

По его словам, цены на медицинские маски подняли не только аптеки — существенный рост цен был зафиксирован в оптовом звене.

«На сегодняшний день лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз. К сожалению, подняли цены и производители. Например, один из производителей в Санкт-Петербурге поднял в январе цены на трёхслойные маски в 10 раз», — уточнил он.

ФАС считает, что «сегодня как никогда необходима скоординированная работа региональных властей по аналогии с той, которая идёт на правительственном уровне».

«Должен быть создан оперативный штаб с участием администрации субъектов РФ, Росздравнадзора, антимонопольного ведомства и правоохранительных органов. В некоторых регионах такая работа уже отлажена. В Санкт-Петербурге, где была сложная ситуация с ценами на маски, уже создан оперативный штаб», — сказал Цариковский.

В пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассмотрит вопрос о выявлении аптечных сетей, завышающих цены на свою продукцию.

«Антимонопольное ведомство продолжает внимательно мониторить ситуацию с ценами на медицинские маски. В случае если мы выявим злоупотребления доминирующим положением со стороны крупных производителей или оптовиков, а также сговоры и картели, нами будут применены все меры антимонопольного реагирования, в том числе и очень жёсткие наказания за картель», — сказал замглавы ФАС.

Президент РФ Владимир Путин 5 февраля заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии.

«Решили нажиться. Просто по каждой организации принять решение, вот и всё, чтоб неповадно было в следующий раз», — сказал Путин на встрече с членами правительства.

Он посоветовал закрыть те аптеки, которые существенно завысили цены на свою продукцию в связи с распространением коронавируса, заметив, что «если два-три таких заведения закрыть, то никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет. Аптечная сеть довольно обширная и в известной степени, может быть, даже избыточная».