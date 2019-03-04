В Еврейской автономной области прокуратура начала проверку из-за отказа медработников и полиции от транспортировки тел умерших в морг

Прокуратура Еврейской автономной области начала проверку информации о нарушениях в предоставлении ритуальных услуг в регионе, сообщается на сайте ведомства.

Ранее ГТРК «Бира» опубликовала репортаж, в котором говорилось, что в Ленинском районе области медицинские работники и полицейские отказывают людям в транспортировке тел умерших, «а в морге работает полное самообслуживание». В результате родственникам приходится использовать для перевозки тел личные автомобили.

Как сообщили ТАСС в областной прокуратуре, проверки проходят в моргах Биробиджана, а также в других населённых пунктах по всей области. В ведомстве добавили, что сотрудники проверили Ленинскую центральную районную больницу, где подтвердились «факты, о которых сообщалось в СМИ». Кроме того, у прокуратуры есть информация, что в Биробиджане тела умерших перевозят на машине скорой помощи, что также является нарушением.