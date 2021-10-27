В Екатеринбурге задержаны трое подростков, избивших майора полиции

Сотрудники отдела полиции № 13 УМВД по Екатеринбургу задержали троих подростков, которые 23 октября серьёзно избили 42-летнего майора полиции, инспектора ГИБДД, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, инцидент произошёл на улице Черняховского на Химмаше. Супруга пострадавшего сообщила о случившемся в дежурную часть ОП № 13 в 01:45.

«По предварительным данным установлено, что майор полиции возвращался домой в гражданской одежде. Около подъезда своего дома трое злоумышленников брызнули в его глаза из газового баллончика и нанесли ему телесные повреждения. При этом нападавшие личные вещи полицейского не похитили, никаких требований не выдвигали», — прокомментировал происшествие полковник Горелых.

Он добавил, что майор с места происшествия был госпитализирован с серьезными травмами лица. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Горелых заявил, что территориальный ОВД организовал комплекс оперативных мероприятий и быстро установил личности нападавших.

«Это 16-летний местный житель Гайнуллин, его напарник по фамилии Лысов, они уже опрошены. Третий соучастник вскоре после ЧП спешно покинул столицу Среднего Урала, но и его представители МВД уже обнаружили, он находился в Туринской Слободе», — отметил представитель ГУ МВД по Свердловской области.

По предварительным данным, подростки хотели ограбить какую-нибудь женщину, но на пути у них оказался мужчина с телефоном руке, что привлекло их внимание. С места происшествия они сбежали ни с чем. Собранные материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР.