В Екатеринбурге задержали студентов-мигрантов, которые терроризировали жителей целого района

В Екатеринбурге завершено расследование громкого уголовного дела в отношении двух подростков, которые избивали, оскорбляли, грабили и терроризировали жителей Сортировки. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области, злоумышленники 17 и 18 лет сейчас находятся в изоляторе временного содержания в ожидании суда.

Напомним, 11 февраля 2022 года подростки избили женщину и её дочь на улице Пехотинцев, 7а. В маршрутном автобусе они неоднократно оскорбляли молодую пассажрику. После этого обвиняемые, выйдя из общественного транспорта, спровоцировали словесный конфликт и применили насилие по отношению к девушке и её матери, которая пришла на помощь дочери. 17-летний злоумышленник сломал женщине ногу, её дочь получила сотрясение мозга. До этого екатеринбуржцы неоднократно жаловались на двух дебоширов, которые терроризировали весь район.

Хулиганы являются уроженцами Азербайджана. После инцидента в автобусе губернатор Свердловской области поручил проверить мигрантов и попросил горожан писать ему лично, если кто-то ещё пострадает от этой компании. По словам губернатора, ему пожаловались более двух десятков человек.

«С целью раскрытия резонансного преступления, связанного с нападением на женщину и её дочь у остановочного комплекса, сотрудниками полиции Екатеринбурга проведён целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В итоге личности участников конфликта были достаточно быстро установлены. По подозрению в избиении женщины и её дочери сыщики уголовного розыска задержали двух молодых людей, 17 и 18 лет. Оба они — студенты одного из колледжей столицы Среднего Урала. Один из них ранее уже задерживался представителями МВД в качестве причастного к грабежу, за что и был поставлен на учёт в ПДН. Подростки воспитываются в полных семьях», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Во время следствия были установлены и другие преступления студентов-мигрантов. Так, 16 мая 2021 года 17-летний злоумышленник, находясь за зданием магазина на улице Пехотинцев, избил 16-летнего молодого человека и отобрал у него тысячу рублей. Днём 9 сентября 2021 года 18-летний дебошир, находясь у дома на улице Автомагистральной в Екатеринбурге, выхватил у таксиста мобильный телефон с аксессуарами общей стоимостью более 17 тысяч рублей. Владелец смартфона, попытавшийся вернуть похищенное, был избит.

«Злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам, совершённое группой лиц по предварительному сговору, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж)», — рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Александр Сапегин.

Благодаря совместным действиям сотрудников СК и полиции удалось собрать все доказательства и утвердить обвинительное заключение. В ближайшее время дело будет направлено в Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.