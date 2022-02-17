Губернатор Свердловской области поручил проверить мигрантов после нападения на жителей Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в кратчайшие сроки разобраться со случаями нападений на жителей Екатеринбурга со стороны мигрантов, сообщает E1.ru.
Напомним, 11 февраля в Екатеринбурге подростки избили двух женщин — мать и дочь. У одной из них сотрясение мозга, у другой перелом ноги и травма головы. Об этом в своём Instagram написал Евгений Куйвашев и попросил горожан писать ему лично, если кто-то ещё пострадал от компании молодых людей. По словам губернатора, ему пожаловались более двух десятков людей.
«Этих случаев уже насчитывается более двух десятков. Я прошу управление по обращениям граждан проанализировать все случаи, связаться со всеми, подготовить документы. Вице-губернатору поручаю встретиться со всеми диаспорами этих южан, предупредить, что мы будем достаточно жёстко пресекать такие вопросы. Проанализировать правомерность нахождения их и их семей на территории Российской Федерации и в Свердловской области. Работу завершить за четыре дня. И о каждом человеке, кто участвовал в этих ситуациях, доложить мне лично», — подчеркнул глава региона.