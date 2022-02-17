Губернатор Свердловской области поручил проверить мигрантов после нападения на жителей Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в кратчайшие сроки разобраться со случаями нападений на жителей Екатеринбурга со стороны мигрантов, сообщает E1.ru.

Напомним, 11 февраля в Екатеринбурге подростки избили двух женщин — мать и дочь. У одной из них сотрясение мозга, у другой перелом ноги и травма головы. Об этом в своём Instagram написал Евгений Куйвашев и попросил горожан писать ему лично, если кто-то ещё пострадал от компании молодых людей. По словам губернатора, ему пожаловались более двух десятков людей.