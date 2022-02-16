Приставали к девушкам и воровали телефоны. В Екатеринбурге подростки-мигранты месяцами терроризировали жителей Сортировки

В Екатеринбурге подростки-мигранты избили педагога Надежду Г. и её 20-летнюю дочь. Инцидент произошёл вечером 11 февраля на улице Пехотинцев, 7а на Сортировке. По словам местных жителей, группа подростков давно терроризирует район — парни приставали к девушкам, воровали телефоны, провоцировали конфликты.

Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», всё началось с конфликта в автобусе, где пять человек начали приставать к девушке и наносить пощёчины. Девушка позвонила своей матери и попросила её встретить. На остановке молодые люди напали на женщин. 48-летняя Надежда получила травму головы и перелом ноги, ей нужна операция. У её дочери сотрясение мозга, сообщает Znak.com со ссылкой на источник.

Как рассказали изданию в полиции, пока задержан только один подозреваемый — 17-летний уроженец Азербайджана. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью). Молодой человек находится в России по учебной визе. По его словам, он поругался с девушкой в автобусе, а на остановке её мать начала снимать его на телефон. За это и «получила», заявил молодой человек полицейским. Юношу отпустили под подписку о невыезде.

Произошедшее уже прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram:

«Оказалось, что подростки давно кошмарят весь район, постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны, их знает полиция. Что это за южане такие? Они из Краснодарского края приехали или это всё-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться? Лица прикрывают — какой позор. Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живём и законы здесь российские. И за такое любому — подростку и взрослому — грозит уголовная ответственность. И никаких других законов здесь не будет. А если им не нравится, значит, они не должны жить в нашей стране. Я прошу всех, кто пострадал от действий этой банды, пишите мне в личные сообщения, я разберусь».

Происшествие привлекло внимание и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову «незамедлительно возбудить уголовное дело» и найти лиц, причастных к преступлению. Как сообщили в пресс-службе СКР, ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.