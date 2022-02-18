В Екатеринбурге задержали подростков, избивших двух женщин

В Екатеринбурге полицейские задержали подростков, избивших двух женщин на Сортировке. Злоумышленниками оказались молодые люди 16 и 17 лет, сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, дебоширы готовы извиниться перед своими жертвами.

«С целью раскрытия данного резонансного преступления сотрудниками полиции Екатеринбурга проведён целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В итоге личности участников конфликта были достаточно быстро установлены. По подозрению в избиении женщины и её дочери сыщики уголовного розыска задержали двух молодых людей, 2004 и 2005 г.р. Оба они — студенты одного из колледжей столицы Среднего Урала. Один из них ранее уже задерживался представителями МВД в качестве причастного к грабежу, за что и был поставлен на учёт в ПДН. Подростки воспитываются в полных семьях. В настоящее время фигуранты содержатся под стражей в изоляторе временного содержания УМВД России по городу Екатеринбургу. В беседе с полицейскими они выразили готовность принести извинения потерпевшим. Сотрудниками ОВД работа по установлению других возможных соучастников нападения продолжается», — отметил полковник Горелых.

Следователи возбудили в отношении парней уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц).

«Уголовное дело, ранее возбуждённое следствием полиции по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), передано из органов МВД и принято к производству СУ СКР по Свердловской области. Вышеуказанные уголовные дела уже соединены в одно производство. Наказание за совершение наиболее тяжких из этих преступлений предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы», — рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СКР по Свердловской области.

Напомним, вечером 11 февраля на конечной остановке автобуса на улице Пехотинцев подростки-мигранты напали на педагога и её 20-летнюю дочь. 48-летняя екатеринбурженка получила травму головы и перелом ноги, ей нужна операция. Девушка получила сотрясение мозга.

Изначально полицейские задержали только одного 17-летнего парня, выходца из Азербайджана, на него возбудили дело по ст. 112 УК РФ и отпустили под подписку о невыезде. После того как губернатор Свердловской области написал о происшествии в своём Instagram, расследование продолжилось.

Вчера Евгений Куйвашев дал поручение в течение четырёх дней обсудить проблему со всеми главами «южных» диаспор и проверить законность нахождения мигрантов на территории региона.