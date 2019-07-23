В Екатеринбурге задержали лжеминёров, которые установили муляж бомбы на пути следования кортежа Владимира Путина (ВИДЕО)

В Екатеринбурге силовики задержали создателей муляжа взрывного устройства, которое было найдено на пути следования кортежа президента Владимира Путина во время его визита 9 июля в уральскую столицу.

Как пишет Znak.com, один из задержанных — 19-летний житель Екатеринбурга Михаил Трачум. Фамилию второго выяснить не удалось, но, по данным издания, мужчина работает дворником и убирал один из дворов возле маршрута следования президентского кортежа.

«Парни сидели, выпивали и вдруг решили проверить — а что будет если… Раздобыли коробку наподобие обувной, снарядили её всяким хламом так, чтобы это было похоже на самодельное взрывное устройство, перевязали всё это бантиком и выставили на дорогу», — рассказал подробности истории источник Znak.com в силовых структурах.

Подозрительную коробку обнаружили на улице Машинной за 15 минут до того, как там должен был проехать Владимир Путин. Внутри лежала обмотанная синей изолентой бутылка и ещё одна коробка с камнями и торчащими наружу проводами, перемотанная красной изолентой.

Правоохранители «обезвредили» муляж прямо на обочине, не перекрывая движение транспорта.

Лжеминёров удалось вычислить благодаря записям с камер наружного видеонаблюдения.

«Это местные, ранее судимые граждане. Они распивали спиртные напитки и стали невольными свидетелями того, как часто по дорогам проезжают патрульные полицейские машины. Сложно сейчас сказать, как долго они придумывали сценарий "апокалипсиса". Возможно, идея пришла им в голову вообще спонтанно, дабы наказать сыщиков за то, что ранее те неоднократно привлекали этих мужчин к уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

На допросе мужчины заявили, что хотели проверить, насколько оперативно среагируют силовики.

Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято, проводится доследственная проверка. Оба подозреваемых находятся на свободе.