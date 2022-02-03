В Екатеринбурге задержали грабителей банка 

В Екатеринбурге задержали пару, которая 29 января ограбила филиал банк УБРиР на улице Космонавтов, 76. Добыча злоумышленников составила 1,5 млн рублей. Преступниками оказались ранее судимые мужчина и женщина. Оба проживали в Первоуральске. В момент задержания у них изъяли часть украденных денег и два пневматических пистолета. Оба дали признательные показания. За разбой обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

На допросе участница нападения подтвердила, что ранее была судима за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство. Женщина сказала, что на ограбление пошла, потому что ей «нужны были деньги». Второй грабитель также отметил, что на преступление его толкнуло «финансовое неблагополучие».