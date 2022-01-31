В Екатеринбурге произошло вооружённое ограбление банка

В Екатеринбурге ограбили отделение банка УБРиР на проспекте Космонавтов, 76. Нападение произошло 29 января в 15:15. По словам очевидцев, двое вошедших в банк людей угрожали кассиру пистолетом. Как сообщает E1.RU, полицейские уже изъяли записи с видеокамер.

«На месте происшествия работают сотрудники отдела полиции № 14 и УМВД России по Екатеринбургу. Сыщики опрашивают очевидцев, анализируют съёмки с камер видеонаблюдения и устанавливают точный ущерб, причинённый финансовому учреждению, — сообщили в УМВД. — По предварительным данным, пострадавших нет, по итогам начавшейся проверки органами внутренних дел будет принято обоснованное процессуальное решение».

В отделении банка рассказали, что во время инцидента клиентов в отделении не было. Сотрудники действовали чётко по инструкциям, никто не пострадал. Сумма похищенных средств уточняется. Средства клиентов не пострадали.