В Екатеринбурге за ночь сгорели восемь автомобилей (ВИДЕО)

Сегодня ночью в Екатеринбурге сгорели восемь автомобилей, причём три из них находились на паркинге, пишет E1.ru.

В одно и то же время — около 03:15 утра — жители домов на Автомагистральной и Московской услышали, как взрываются стекла и лопается резина автомобилей во дворе. У дома № 35 на улице Автомагистральной полностью сгорела Lada Kalina, затем огонь повредил моторные отсеки у соседнего Москвича 412 и Honda Civic. На Московской, 66 загорелся моторный отсек Audi Q7, после чего пламя перекинулось на припаркованный рядом Peugeot 308, у последнего расплавилась задняя часть кузова.

Пожар у жилого комплекса «Репин Парк» на Заводской, 75 произошёл около 04:50 в подземном паркинге, там выгорела Toyota V8 и пострадали два соседних автомобиля.

В первом случае на место возгорания выезжали 11 пожарных, во втором — 7, в третьем — 20. О жертвах и пострадавших не сообщается.