В Екатеринбурге ярмарку продукции самозанятых в креативном кластере «Домна» посетили 1,5 тысячи человек 

Порядка 1,5 тысячи человек посетили ярмарку продукции самозанятых «Мой бизнес. Краски. Лето», которая прошла 15 и 16 июля в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. Свои изделия представили 26 мастеров. Для некоторых из них это был первый опыт участия в ярмарочных событиях.

Более 20 различных мастер-классов и мероприятий лектория, которые также проводили самозанятые, сопровождали торговлю. Событие дополнила яркая музыкальная программа.

Это вторая сезонная ярмарка в 2023 году, организованная Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный центр «Мой бизнес») в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Её задача — содействие в развитии самозанятым гражданам Свердловской области.

«Самозанятые — очень смелые люди, которые решились начать свой бизнес. Мы помогаем им различными инструментами. В рамках нацпроекта “Малое и средне предпринимательство” у них есть возможность брать льготные кредиты по ставке от 3,75% годовых. Они могут бесплатно обучаться, чтобы получить новую профессию. Самозанятые имеют возможность принимать участие в ярмарках продукции, а также предлагать свои товары для реализации в мультибрендовом бутике “Имена” и магазине товаров “Домны” без оплаты аренды. Также самозанятые могут бесплатно принимать участие в форумах для предпринимателей», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

СОФПП регулярно проводит мероприятия, направленные на поддержку плательщиков налога на профессиональный доход.

«До конца года мы планируем ещё две ярмарки в “Домне”, а также готовим два форума, которые будут полезны самозанятым и начинающим предпринимателям. Ближайший — СТАРТАП-ФОРУМ — также пройдёт в креативном кластере “Домна” уже 20 июля. В нём примут участие известные свердловские предприниматели, а хедлайнером станет гуру маркетинга Игорь Манн», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Напомним, на ярмарке в «Домне» можно было купить украшения из натуральных перьев от мастерской «Чудо в перьях», плетёные корзины Cosy_basket, вышивку и гобелены от мастерской «Живая нить», травяной чай и сумки из джута от «Лушенька душа», керамику и декор от гончарки Factory и творческого объединения «ТО ДА СЁ», украшения из стекла от витражной мастерской «Жарче» и другие товары.

«Сюда притягиваются какие-то особые тёплые люди: и мастера, и покупатели. Мы получили огромное удовольствие и от бодрых продаж, и от общения с творческими коллегами. Вышел такой мощный взаимообмен. Спасибо за слаженную работу коллектива организаторов. Всё настолько для людей и продумано до мелочей», — отметила хозяйка бренда «Лушенька душа» Юля Магдалинина.

«Благодарю организаторов за заботу о нашем удобстве и комфорте, за отличное выставочное оборудование, за превосходно организованное выставочное пространство», — отозвалась о событии Любовь Новосёлова, представившая на ярмарке свои текстильные изделия и лоскутное шитьё.

