В Екатеринбурге вынесли приговор санитарке проблемного интерната на Ляпустина

Чкаловский районный суд вынес приговор по делу о гибели восьмилетней воспитанницы интерната для умственно отсталых детей, утонувшей во время купания. Санитарка, оставившая ребёнка в ванной без присмотра, приговорена к 1 году ограничения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл утром 11 января 2016 года. По данным следствия, санитарка интерната привела девочку в помывочную и посадила в наполненную водой ванну, после чего ушла, видя, что банщица моет другого ребёнка. В результате оставшаяся без присмотра воспитанница утонула.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Материалы были направлены в Чкаловский районный суд.

«Суд по результатам судебного следствия и доказательств, представленных государственным обвинителем, назначил наказание в виде одного года ограничения свободы условно», — уточняет прокуратура.

Свердловское управление СК РФ добавляет, что на осуждённую возложен ряд обязанностей — в частности, не менять своего места жительства без согласования с органами исполнения наказания и находиться по месту жительства в ночное время.

Ситуацию в интернате для умственно отсталых детей в Екатеринбурге ранее взяли на контроль представители СПЧ.

Дом-интернат на Ляпустина попал в повестку СМИ в 2014 году, когда воспитанники рассказали об истязаниях со стороны сотрудников. Были возбуждены уголовные дела.

Кроме того, в интернате произошла серия трагических инцидентов: из окна выпал 5-летний ребёнок, ещё один воспитанник детдома во время водных процедур получил ожоги 35% тела. По факту этих ЧП также были возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время расследуются. В интернате на Ляпустина в прошлом году побывал бывший детский омбудсмен Павел Астахов, а его помощник назвал учреждение «фабрикой несчастья».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ЕТВ