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19 Янв 2017 14:51 | Метки: Новости

В Екатеринбурге воспитанник дома-интерната обжёг 35% тела из-за недосмотра санитарки

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту получения ожогов 35% тела одним из воспитанников печально известного дома-интерната на улице Ляпустина. О начале расследования сообщил официальный представитель СК Александр Шульга, пишет Znak.com. 

По предварительной информации, трагедия произошла утром 19 января. Одна из санитарок учреждения мыла ребёнка под душем, но на некоторое время покинула ванную. Из-за особенностей своего заболевания ребёнок не смог понять, что из крана на него бежит кипяток. Мальчик получил ожоги второй степени на 35% поверхности тела.

По неизвестным причинам санитарка не заметила на теле мальчика никаких повреждений. А потому после купания одела его и отправилась заниматься другими делами. Через некоторое время ожоги заметила воспитательница.

Работники интерната вызвали скорую, которая доставила ребенка в городскую детскую больницу № 9.

По словам Александра Шульги, в рамках дела будет проведён допрос работников интерната и осмотр места происшествия. Кроме того, состоится судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести полученных повреждений у ребёнка.

Напомним, скандально известным дом-интернат на Ляпустина стал в 2014 году, когда воспитанники рассказали об истязаниях со стороны сотрудников. Уголовные дела получили широкий общественный резонанс.

Кроме того, в интернате произошла серия трагических инцидентов: из окна выпал 5-летний ребенок, во время купания утонула 8-летняя девочка. По факту этих ЧП также были возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время расследуются.

В интернате на Ляпустина в прошлом году побывал бывший детский омбудсмен Павел Астахов, а его помощник назвал учреждение «фабрикой несчастья». 

Агентство новостей «Между строк»

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