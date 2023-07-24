В Екатеринбурге врачи спасли тагильчанина с осложнённым гнойным перитонитом

Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) спасли жизнь 53-летнему жителю Нижнего Тагила с разлитым гнойным перитонитом, осложнённым сепсисом. Об этом сообщил АН «Между строк» пресс-секретарь СОКБ № 1 Евгений Артюхов. С такими тяжёлыми формами перитонита врачам приходится иметь дело до сорока раз за год, но из-за агрессивного течения заболевания выживают далеко не все пациенты. Однако за последнее десятилетие, благодаря применению различных современных способов лечения, летальность при этой патологии удалось снизить более чем в два раза.

Живот у тагильчанина заболел на работе. В здравпункте на предприятии предположили, что это колики из-за камней в почках. Мужчину доставили на скорой в Демидовскую ГБ. По результатам проведённых обследований стало понятно, что у пациента острый аппендицит. На тот момент, когда тагильчанин был на операционном столе, уже образовался аппендикулярный абсцесс — гнойный очаг вокруг воспалённого аппендикса. А когда хирурги Демидовской больницы удалили этот гнойник, при ревизии брюшной полости был выявлен достаточно выраженный перитонит.

«В этом случае мы столкнулись с тяжёлой формой перитонита. У пациента, скажем честно, были не очень благоприятные перспективы на выздоровление. Но благодаря своевременно принятому решению о перегоспитализации и применяемым в нашей больнице методам хирургического и медикаментозного лечения в условиях реанимации, нам удалось сохранить ему жизнь», — прокомментировал завотделением гнойной хирургии СОКБ № 1 Фарид Галимзянов.

Врачи реанимационного отделения в течение семи дней провели шесть санаций — очищений брюшной полости. В итоге после проведённой консультации с коллегами из СОКБ № 1, специализирующимися на лечении пациентов с тяжёлыми формами перитонита, было принято решение о перегоспитализации. Для эвакуации подключённого к аппарату ИВЛ пациента с утянутой специальным бандажом открытой брюшной полостью была привлечена авиамедицинская бригада Территориального центра медицины катастроф.

«Дело в том, что мы долго не могли справиться с перитонитом. Пришлось провести порядка пяти санаций. Когда же перитонит наконец регрессировал, выполнили пластику передней брюшной стенки. Для профилактики послеоперационной грыжи мужчине полгода придётся носить бандаж», — пояснил лечащий врач пациента Вячеслав Никитин, ассистирующий заведующему отделением гнойной хирургии во время операции.

Две недели тагильчанин провёл в отделении анестезиологии-реанимации СОКБ № 1. Благоприятному исходу в данном случае способствовала слаженная работа медорганизаций в рамках действующей в регионе трёхуровневой системы здравоохранения. В общей сложности пациент провёл в областной больнице около месяца, после чего был выписан из стационара. Мужчина выразил слова благодарности своему лечащему врачу и заведующему отделением.