В Екатеринбурге во время марафона «Европа — Азия» умер 37-летний спортсмен из Нижнего Тагила

В Екатеринбурге во время марафона «Европа — Азия» от сердечного приступа скончался 37-летний спортсмен Ильяс Маленков. Мужчина работал на Свердловской железной дороге, увлекался спортом и часто принимал участие в забегах. Об этом сообщает E1.ru.

Ильяс должен был пробежать 10 км, но сумел преодолеть дистанцию только в 8,5 км, когда ему стало плохо. Дежурившие на дистанции врачи оказали бегуну первую медицинскую помощь, стабилизировали состояние, затем госпитализировали в ЦГКБ № 1. E1.ru пишет, что после того, как спортсмена увезли в больницу, его состояние было нормальным и на тот момент ничто не предвещало беды. В больнице тагильчанину стало хуже, врачам не удалось его спасти.

Организатор забега Андрей Уткин сообщал «Газете.ру», что перед марафоном с каждого спортсмена в обязательном порядке требуют наличие медицинской справки о состоянии здоровья.

Родственники погибшего рассказали E1.ru, что у Ильяса не было серьёзных проблем со здоровьем. По словам родной сестры погибшего, мужчина всю жизнь занимался спортом и защищал честь Свердловской железной дороги, в этом марафоне участвовал как представитель СвЖд, где в рамках мероприятия компания проводила свой благотворительный забег в честь Дня железнодорожника.

По информации E1.ru, во время забега медицинская помощь понадобилась 40 атлетам, пять из которых впоследствии были госпитализированы.