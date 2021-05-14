В Екатеринбурге у здания суда произошла перестрелка, есть пострадавший

В Екатеринбурге у здания Верх-Исетского районного суда произошла перестрелка, сообщил Znak.com начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, полиция оперативно установила обоих участников конфликта. Один из участников был доставлен с места происшествия в горбольницу № 36, будет ли он госпитализирован, пока неизвестно — он получил незначительную травму.

По словам Горелых, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу в 13:08 (11:08 мск) от одного из участников перестрелки.

«На указанный адрес незамедлительно прибыли сотрудники территориального ОВД. Установлено, что водитель Porsche Cayenne, ранее не судимый предприниматель 1977 года рождения по имени Михаил, свернул с улицы Малышева во двор, чтобы совершить разгрузочно-погрузочную работу у своего офиса. По предварительным данным, чтобы подъехать к зданию, ему необходимо было проехать через пешеходную зону, а там стоял гражданин, который занял принципиальную позицию и не стал пропускать машину, из-за чего и возник сыр-бор. Гражданин категорично завил водителю: "Ты здесь не проедешь", и достал газовый пистолет системы "Удар". Это предмет в виде ручки, на него разрешение не требуется», — сказал Валерий Горелых.

По словам официального представителя ГУ МВД, водитель Cayenne попытался убедить пешехода в том, что ПДД разрешают проезд по такой зоне для разгрузочно-погрузочных работ, однако мужчина всё равно отказывался его пропускать. Тогда водитель заявил, что у него тоже есть оружие.

«Он достал из багажника карабин "Сайга", внешне похожий на автомат Калашникова. Мирно разойтись вооружённые мужчины не смогли. В ходе ссоры пешеход произвёл выстрел в лицо предпринимателю, а затем в ходе завязавшейся потасовки произошёл непроизвольный выстрел в асфальт, из-за чего в лоб пешеходу прилетел кусочек асфальта. Серьёзных травм мужчина не получил, но настоял, чтобы его доставили в 36-ю горбольницу для более квалифицированного осмотра. Его личность также представители МВД установили. Это местный житель по имени Тарас 1985 года рождения», — сказал Валерий Горелых.

По словам Горелых, у предпринимателя есть официальное разрешение на карабин, однако представители МВД изъяли оружие у обоих участников конфликта и приложили к материалам проверки, по итогам которой ОП-8 примет обоснованное процессуальное решение.