В Екатеринбурге суд приговорил к полутора годам ограничения свободы студента, зарезавшего девочку-подростка

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга приговорил к полутора годам ограничения свободы Льва Романова, который в ноябре прошлого года в ходе массовой драки на Уралмаше зарезал 15-летнюю школьницу. Экспертиза показала, что юноша совершил преступление в состоянии аффекта.

Как пишет E1.ru, молодой человек должен будет находиться дома в определённые часы и не сможет выезжать за границу. Помимо этого, ему придётся выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей матери убитой девочки.

По версии прокуратуры, изначально конфликт был инициирован не подсудимым, а группой незнакомых ему пьяных подростков. Сам Романов всячески пытался избежать разборок и не реагировал на оскорбления и угрозы. В ведомстве заявили, что погибшая школьница оскорбляла юношу, угрожала ему и ударила по голове. После этого он достал нож и нанёс ей несколько ударов.

«После того как потерпевшая неожиданно ударила подсудимого по лицу, эмоциональное напряжение субъективно неожиданно для него сменилось эмоциональным возбуждением, на высоте которого подсудимый нанёс удар ножом несовершеннолетней», — цитирует заявление прокуратуры «Екатеринбург-online».

Мать убитой девушки и её адвокат намерены обжаловать приговор, поскольку они не согласны с выводами экспертов об убийстве в состоянии аффекта. По их мнению, суд не учёл показаний очевидцев. В частности, одна из свидетельниц, которая видела драку между подростками со стороны, утверждала, что Романов действовал хладнокровно.

«Я дойду до Верховного суда. Я не отпущу эту ситуацию просто так, буду добиваться правды. Человек, который погубил чью-то жизнь, должен сидеть. За кражу булки хлеба сажают, а убийцу отпустили! При этом он на заседаниях улыбался. Он не чувствует вины, а теперь добавится ещё и безнаказанность», — заявила мама погибшей девочки.

Напомним, вечером 5 ноября 2019 года в Екатеринбурге произошла драка между двумя группами подростков. 15-летняя девушка получила ранение в область грудной клетки. Она пришла домой и легла спать, скрыв травму от родных. Ночью девочке стало плохо, ей вызвали скорую помощь. В итоге школьница умерла в больнице. Через несколько дней полиция задержала подозреваемого в совершении преступления студента одного из местных колледжей. Дома у юноши правоохранители нашли орудие убийства.