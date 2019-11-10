В Екатеринбурге арестован подозреваемый в убийстве школьницы во время массовой драки

Свердловский областной суд отправил в СИЗО до 6 января подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы в ходе массовой драки, которая произошла на Уралмаше вечером 5 ноября.

Как пишет Е1.RU, молодой человек — 18-летний студент одного из колледжей в Орджоникидзевском районе города. По словам однокурсника, он учился на электромонтёра. Дома у юноши обнаружили орудие убийства.

По версии следствия, во время драки подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и ударил ножом девушку, с которой до этого не был знаком. Правоохранители считают, что конфликт произошёл «в результате личных неприязненных отношений на почве неосторожно высказанной фразы».

Как пишет Znak.com, молодой человек дал признательные показания.

Напомним, вечером 5 ноября в Екатеринбурге произошла драка между двумя группами подростков. 15-летняя девушка получила ранение в область грудной клетки. Она пришла домой и легла спать, скрыв травму от родных. Ночью девочке стало плохо, ей вызвали скорую помощь. В итоге школьница умерла в больнице.