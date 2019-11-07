В Екатеринбурге умерла 15-летняя девушка после участия в массовой драке

В Екатеринбурге вечером 5 ноября произошла драка между двумя группами подростков. Как рассказал источник Е1.ru, одна из участниц конфликта умерла в результате полученного ножевого ранения. Полиция разыскивает двоих участников потасовки.

Ранее в пресс-службе областного СК сообщили, что всего в драке, произошедшей в районе Уралмаш, участвовали шестеро молодых людей и девушек — по три человека с каждой стороны. Также ведомство сообщало о пострадавшей девушке.

По данным источника Е1.ru, девочка-подросток получила ранение в область грудной клетки. Она пришла домой и легла спать, скрыв ранение от родных. Ночью девочке стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

«Сначала врачи сказали матери, что сердце и лёгкое не задеты, она в стабильном состоянии. Потом позвонили и сказали, что она умерла, сердце всё-таки задето было», — рассказал родственник погибшей.

В Следственном комитете эту информацию не комментируют.

Сейчас ведомство разыскивает двоих участников конфликта: молодого человека в вязаной шапке с надписью «Лыжня России» и девушку с малиновыми волосами.