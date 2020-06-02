В Екатеринбурге суд оштрафовал на 400 тысяч рублей владельца семи магазинов «Красное и белое»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 400 тысяч рублей ООО «Лабиринт-Екатеринбург», ответственное за семь магазинов «Красное и белое», расположенных в Чкаловском районе Екатеринбурга, а также в Полевском и Сысертском районах.

В пресс-службе суда сообщили, что юрлицо признано виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания»).

«Штраф надлежит заплатить в течение 60 суток после вступления постановления в законную силу», — уточнили в суде.

Поводом для разбирательства стали проверки Роспотребнадзора, которые прошли в период с 19 по 21 мая в семи магазинах сети, после того как стало известно о вспышке коронавируса на складе ООО «Абсолют», обслуживающего магазины «Красное и белое». Надзорное ведомство выявило, что в торговых точках отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа, при начале смены нет «входного фильтра», температура тела сотрудников измеряется обычным градусником, то есть контактным способом. Также в ряде магазинов не было антисептика для посетителей, а там, где он был выставлен, отсутствовало описание его состава. Также на складе была проведена прокурорская проверка.