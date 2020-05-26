Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое» в Екатеринбурге

Прокурорская проверка выявила, что на складе компании «Абсолют» в Екатеринбурге, который использовала торговая сеть «Красное и белое», не соблюдались требования законов о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Проверку начали после того, как с 5 по 19 мая 170 сотрудников склада заразились коронавирусом. Материалы проверки переданы в органы предварительного следствия, в результате может быть возбуждено уголовное дело по статье 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание), по данной информации проводится доследственная проверка.

Ранее свердловское управление Роспотребнадзора попросило суд привлечь к административной ответственности соучредителя сети магазинов «Красное и белое» — ООО «Абсолют», а также приостановить работу его склада. Один из городских судов рассмотрит это административное дело 28 мая.

20 мая Роспотребнадзор заявил, что проверка только 30% магазинов сети «Красное и белое» выявила массовые нарушения требований профилактики коронавируса — в частности, во многие точки покупателей пускают без масок, масок может не быть и у самих сотрудников, не во всех магазинах есть запасы дезинфицирующих средств. В тот же день губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что если руководство торговой сети не пойдёт «на контакт», то он добьётся отзыва у неё лицензии, а Свердловская область «переживёт» без этого ретейлера.