В Екатеринбурге сотрудник МЧС попал под следствие за коммерческую деятельность

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району ГУ МЧС по Свердловской области, со ссылкой на информированный источник пишет ЕАН.

По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом государственного органа, в период с июня 2018 года по май 2021 года, используя своё должностное положение, авторитет и значимость занимаемой им должности, вопреки установленному законом запрету, лично и через доверенное лицо незаконно участвовал в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, — ООО «Семаргл».

Кроме того, «выполняя возложенные на него обязанности, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной и личной заинтересованности принимал участие в проверках требований пожарной безопасности торговых центров, принадлежащих ЗАО "Таганский ряд", с целью установления нарушений пожарной безопасности и в нарушение должностной инструкции побуждения руководства ЗАО "Таганский ряд" к заключению договоров».