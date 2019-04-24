В Екатеринбурге сотрудник ДПС получил три года колонии за взятку от пьяного водителя

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего старшего инспектора ДПС ГИБДД Екатеринбурга Романа Куткина к трём годам колонии общего режима за взятку в 30 тысяч рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

По данным ведомства, 16 мая 2018 года Куткин дежурил рядом с домом на улице Библиотечной, 60. Исполняя свои обязанности, он остановил автомобиль, за рулём которого сидела женщина. Инспектор заметил, что водитель находится в состоянии опьянения, разъяснил ей, что за это предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Женщина попросила не составлять протокол и протянула ему за это 30 тысяч рублей. Куткин согласился.

Разговор между полицейским и водителем заметила другая женщина-водитель, чей автомобиль стоял на другой стороне дороги. Она сразу же позвонила на телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской области и сообщила о преступлении. Проверка подтвердила нарушение.

«Необходимо отметить, что женщина-взяткодатель не была привлечена к уголовной ответственности в связи с активным способствованием раскрытию преступления», — добавили в прокуратуре.

Куткин признан виновным в преступлении по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, если такое действие (бездействие) входит в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере»).

Суд также запретил осуждённому на три года занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах, связанные с исполнением власти и исполнением административно-хозяйственных функций. Отмечается, что приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.