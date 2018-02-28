В Екатеринбурге сдали в эксплуатацию центральный стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018

Центральный стадион Екатеринбурга, который реконструировали к чемпионату мира по футболу 2018 года, введён в эксплуатацию, сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области. Министерство строительства региона выдало разрешение на организацию матчей и приём зрителей на спортивной площадке.

Генеральный директор «Синары-Девелопмент», которая вела работы, Тимур Уфимцев заявил, что стадион полностью готов.

«Полученное свидетельство означает, что завершены все строительно-монтажные и пусконаладочные работы, эффективно функционируют инженерные системы и коммуникации. Строителям и инженерам удалось сохранить исторические стены легендарного стадиона и его облик, но при этом оборудовать его по современным международным стандартам», — заявил Уфимцев.

Первая игра на реконструированном стадионе — между «Уралом» и «Рубином» — состоится 1 апреля.

Торжественное открытие Центрального стадиона после реконструкции к чемпионату мира по футболу пройдёт 15 апреля, на матче между «Уралом» и «Спартаком». Игра «Урал» — «Спартак» также была выбрана городскими властями для проверки готовности городской инфраструктуры к играм чемпионата мира. В этот день предполагаются перекрытие транспортного периметра, проверка коммунального сервиса, установка туалетных кабин и мусорных контейнеров. Ключевой задачей будет контроль пропускной способности входных групп стадиона и распределение пешеходных потоков болельщиков.

Напомним, в Екатеринбурге состоятся четыре матча группового этапа чемпионата мира: 15 июня пройдёт матч Египет — Уругвай, 21 июня сыграют Франция и Перу, 24 июня состоится игра Япония — Сенегал, а 27 июня город ждёт поединок Мексика — Швеция.