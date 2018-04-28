В Екатеринбурге прошёл благотворительный «Матч звёзд»

Накануне в Екатеринбурге на льду КРК «Уралец» прошёл традиционный благотворительный «Матч звёзд» с участием олимпийских спортсменов, актёров кино и политиков. В этом году в турнире принимали участие три команды: «Олимп» во главе с уральским биатлонистом Антоном Шипулиным, команда свердловских политиков «Титан» и команда российских актёров «КомАр».

В матче между «Титаном» и «Олимпом» победа с минимальным счётом досталась спортсменам. Во втором поединке с актёрами чиновники смогли собраться и выиграть — 3:2. В заключительной игре команда Антона Шипулина смогла вырвать победу у «КомАр» — 8:7.

Отметим, что за «КомАр» выступали такие известные российские актёры, как Марат Башаров и Андрей Мерзликин. Все собранные от продажи билетов деньги пойдут на строительство спортивной площадки для детского дома № 1 в Нижнем Тагиле. Точная сумма пока неизвестна, но организаторы уверяют, что она превысит два миллиона рублей.