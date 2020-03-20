В Екатеринбурге приговорили к 6,5 годам водителя «бешеной» Honda, сбившей пешеходов

В Екатеринбурге вынесли приговор по резонансному делу о ДТП на Фурманова, где Владимир Пузырёв на своей Honda сбил троих человек на тротуаре, пишет Е1.ru.

Пузырёва приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, кроме того, судья назначил дополнительно год ограничения свободы. Также он должен будет возместить пострадавшим 3,4 млн рублей. Приговор вынесли по двум статьям — «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по статье за использование подложного документа (медицинской справки) обвиняемого оправдали.

Напомним, резонансное ДТП произошло 14 ноября 2018 года. Утром 14 ноября автомобиль Honda C-RV выехал на тротуар на пересечении Фурманова — Уктусской и на большой скорости понёсся вниз, в сторону 8 Марта. На своём пути он протаранил входную группу магазина, ограждение и врезался в столб, по пути сбив мужчину, женщину и её 2-летнего сына, который сидел в коляске.

Позже выяснилось, что в августе того же 2018 года Пузырёв был лишён Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга водительских прав из-за найденного у него неврологического заболевания, сопровождающегося потерей самоконтроля и припадками. Тем не менее мужчина продолжал ездить на автомобиле, мотивируя это тем, что приступов давно не повторялось.

Пострадавших при ДТП на улице Фурманова двухлетнего мальчика Ваню и его мать выписали из больницы только в середине января 2019 года, они полностью так и не оправились от травм, полученных при аварии. Третий пострадавший — Андрей Медведев — также восстанавливался после ДТП до конца прошлого года.