В Екатеринбурге предприниматель за свой счёт купил 2000 защитных экранов для таксистов

В Екатеринбурге директор транспортной компании Антон Шендрик за свой счёт приобрёл 2000 защитных экранов для водителей такси.

Как сообщает телекомпания ОТР, перегородки изготовлены из гибкого пластика, поэтому их установка не занимает много времени, а машину после этого не нужно заново регистрировать в ГИБДД. Всего на покупку перегородок предприниматель потратил около 400 тысяч рублей. По его словам, так водители будут дополнительно защищены во время пандемии коронавирусной инфекции и избегут штрафных санкций.