В центре Екатеринбурга таксисты вышли на акцию протеста против требования губернатора

В Екатеринбурге около 20 машин такси встали на площади 1905 года в знак протеста против требования установить защитные экраны, пишет Znak.com. Акция началась около 7:00 по местному времени.

Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев ужесточил режим повышенной готовности к пандемии. В соответствующем указе он потребовал установить в такси защитные барьеры между водительским и пассажирским сиденьями. По мнению областных властей, эта мера должна помочь в сдерживании распространения коронавируса.

Документ вызвал бурю эмоций в чатах таксистов. Как рассказали в «Яндекс.Такси» и такси «Везёт», а также представитель профсоюза таксистов, в России такое требование выдвигается впервые и пока компании и водители не понимают, как его исполнять, поэтому будут работать в прежнем режиме, несмотря на риск штрафа.