​​​​​​​В Екатеринбурге «православный журналист» Максим Румянцев, которого толкнули в сквере, попросил денег за прекращение дела

Адвокат журналиста Максима Румянцева, который обвинил жителя Екатеринбурга Максима Шибанова в нанесении его здоровью вреда средней степени тяжести, заявил, что мужчина готов пойти на примирение только после того, как подсудимый возместит вред его клиенту. Об этом журналистам Е1 стало известно после очередного судебного заседания.

Судья зачитала результаты экспертизы, назначенной ещё в июле. Ранее эксперты установили, что травмы, которые получил Румянцев, могут расцениваться только как лёгкий вред здоровью. Из-за этого сегодня была изменена статья, по которой судят Шибанова. По словам судьи, данный вред охватывается статьёй 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), поэтому дела относятся к категории «частное обвинение» и могут быть сразу прекращены. Для этого обе стороны должны написать заявление о примирении.

«Мы готовы пойти навстречу. Если вы готовы примириться, зачем вам это всё нужно? Наши сердца открыты. Если вы попросите прощения и признаете вину, мы готовы прекратить процесс. Мы готовы были изначально, ещё на этапе дознания», — заявил Румянцев.

Как рассказал Максим Шибанов, ему, прежде чем принять решение, нужно проконсультироваться со своими адвокатами. После адвокат Румянцева отметила, что примирение состоится только в том случае, если подсудимым будет возмещён вред журналисту. В общей сложности Румянцев потребовал 250 тысяч рублей: 200 тысяч рублей — моральный вред и 50 тысяч рублей — услуги адвоката.

Следующее заседание суд назначил на 20 ноября.