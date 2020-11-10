Эксперты не нашли вреда средней тяжести в деле «православного журналиста», которого толкнули в сквере

Житель Екатеринбурга Максим Шибанов, который обвиняется по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»), мог нанести журналисту Максиму Румянцеву только лёгкий вред здоровью — к таким выводам пришли специалисты, проводившие повторную комиссионную судебно-медицинскую экспертизу по делу, пишет E1.ru.
«Эксперты пришли к такому выводу на основании больничного листа: судя по всему, на 15-й день Румянцев уже был здоров и не было смысла в его больничном. Будут ли переквалифицировать дело, я пока сказать не могу, но это было бы логично, потому что лёгкий вред здоровью — это другая статья», — рассказал сам Шибанов.
Заседание судебного участка № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга, на котором результаты экспертизы будут представлены сторонам, состоится 19 ноября.
- Конфликт между Максимом Шибановым и Максимом Румянцевым произошёл во время одного из митингов в сквере у Театра драмы 7 апреля 2019 года: Румянцев несколько раз назвал Шибанова «девочкой», после этого Шибанов его толкнул, Румянцев упал на спину. У журналиста диагностировали ушиб головного мозга.
- Шибанова обвиняют по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»), ему грозит 3 года колонии. Кроме того, Румянцев потребовал от него заплатить 500 тысяч рублей за физический и моральный ущерб. По статье 115 УК РФ «Причинение лёгкого вреда здоровью» максимальное наказание составляет арест на срок до четырёх месяцев.