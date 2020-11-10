Эксперты не нашли вреда средней тяжести в деле «православного журналиста», которого толкнули в сквере

Житель Екатеринбурга Максим Шибанов, который обвиняется по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»), мог нанести журналисту Максиму Румянцеву только лёгкий вред здоровью — к таким выводам пришли специалисты, проводившие повторную комиссионную судебно-медицинскую экспертизу по делу, пишет E1.ru.

«Эксперты пришли к такому выводу на основании больничного листа: судя по всему, на 15-й день Румянцев уже был здоров и не было смысла в его больничном. Будут ли переквалифицировать дело, я пока сказать не могу, но это было бы логично, потому что лёгкий вред здоровью — это другая статья», — рассказал сам Шибанов.