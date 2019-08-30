В Екатеринбурге перед началом нового учебного года из лицея уволились 16 учителей

Из екатеринбургского лицея № 3 перед новым учебным годом уволились сразу 16 педагогов, пишет E1.ru. По мнению части родителей, учителя не могут сработаться с директором Еленой Камышановой, занявшей эту должность несколько лет назад.

Ситуацию с лицеем № 3 и общей кадровой ситуацией в школах Екатеринбурга прокомментировал министр образования Юрий Биктуганов.

«Кадровые перераспределения в системе образования — нормальный процесс, связанный со сменой поколений, с наращиванием компетенции учителей, готовых занять новые, более высокие должности, и с приходом в нашу сферу молодых специалистов. Я напомню, что только в этом году 800 выпускников вузов и колледжей вольются в наши учительские ряды — это серьёзная цифра и большое кадровое усиление. Поэтому сегодня у нас нет абсолютно никаких тревог по поводу реализации образовательных программ в школах Свердловской области», — заявил он.

По словам Биктуганова, в екатеринбургском лицее № 3 произошла «плановая ротация».

«Насколько мне известно, несколько учителей поменяли место жительства, переехали в другие районы или муниципалитеты. Так, учитель английского языка теперь будет жить в Академическом и работать в местной школе. Еще два учителя ушли в декрет, а библиотекарь — на пенсию. Всем работникам лицея своевременно была найдена замена, и вакантных мест в образовательном учреждении нет. Ситуация под контролем городского департамента образования и министерства. Лицей, как и другие школы Свердловской области, полностью готов к 1 сентября. Поэтому не стоит искать подводных камней там, где их нет», — подчеркнул министр.

Накануне стало известно, что из гимназии № 108 в Екатеринбурге уволились десять учителей: пять педагогов младшего звена и пять педагогов среднего и старшего звена ушли в течение лета.

«Учителя уволились по разным причинам, перед уходом они оповестили директора. В течение лета штат школы был укомплектован. Один педагог возглавил техникум „Рифей“, другой стал замкафедры университета МЧС, третий ушел в СУНЦ, четвертый перешел в гимназию, пятый планово ушел на пенсию», — заявила начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева.

По словам чиновницы, в школах Екатеринбурга есть кадровая проблема. В частности, не хватает учителей иностранных языков, русского и математики.

«На самом деле мы на этапе смены поколений, каждый год порядка 300 молодых специалистов приходят в систему образования, мы работаем над увеличением количества педагогов. Понятно, что проблему мы видим и она на всех уровнях изучается», — заключила Екатерина Сибирцева.

Напомним, неделю назад на федеральный уровень вышла ситуация с массовым увольнением врачей ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле. Подавшие заявление об увольнении медики жаловались на низкую зарплату при очень высокой загрузке. После долгих переговоров с представителями областного Минздрава все шесть хирургов отозвали свои заявления.