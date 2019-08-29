Из гимназии Екатеринбурга массово уволились учителя

Из гимназии № 108 в Екатеринбурге уволились десять учителей. Пять педагогов младшего звена и пять педагогов среднего и старшего звена ушли в течение лета. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева, пишет «Znak.com».

«Учителя уволились по разным причинам, перед уходом они оповестили директора. В течение лета штат школы был укомплектован. Один педагог возглавил техникум „Рифей“, другой стал замкафедры университета МЧС, третий ушел в СУНЦ, четвертый перешел в гимназию, пятый планово ушел на пенсию», — заявила Сибирцева.

По словам чиновницы, в школах Екатеринбурга есть кадровая проблема. В частности, не хватает учителей иностранных языков, русского и математики.

«На самом деле мы на этапе смены поколений, каждый год порядка 300 молодых специалистов приходят в систему образования, мы работаем над увеличением количества педагогов. Понятно, что проблему мы видим и она на всех уровнях изучается», — заключила Екатерина Сибирцева.

Добавим, что Нижний Тагил попал в федеральную повестку со скандалом о массовом увольнении врачей. На прошлой неделе стало известно, что хирурги Центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение. В конце июля также поступили хирурги Демидовской ЦГБ Нижнего Тагила. Медики недовольны низкими зарплатами при чрезмерно высокой нагрузке. Накануне появилась информация, что все шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали свои заявления. Этому предшествовала встреча докторов с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым.