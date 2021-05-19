В Екатеринбурге открыли Аллею военных шифровальщиков

Сегодня, 19 мая, в Екатеринбурге начальник УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев и мэр Алексей Орлов открыли Аллею шифровальщиков (секретная служба, созданная при ВЧК Советской Республики ровно 100 лет назад, в 1921 году).

«На протяжении всей истории шифровальщики России принимают участие в решении важнейших государственных задач. Незримо вносят вклад в обеспечение безопасности нашей страны. Сотрудников шифрорганов России всегда отличал острый ум и готовность выполнять поставленные задачи в самых нестандартных условиях. Они по призванию — защитники государственной тайны», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

Мемориал установили в сквере на углу улиц маршала Жукова и Антона Валека.