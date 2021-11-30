В Екатеринбурге отделение банка ограбили на несколько миллионов рублей

В Екатеринбурге в ночь на 30 ноября был ограблен офис «Промсвязьбанка» на проспекте Космонавтов, 48, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

«На месте ЧП работает полиция, она устанавливает более подробные обстоятельства, предпринимается комплекс оперативных мер, направленных на раскрытие данного преступления. Предварительный ущерб составляет несколько миллионов рублей. Точнее можно будет сказать после завершения инвентаризации», — сказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, об ограблении сообщили сотрудники банка, когда приехали этим утром на работу: они не смогли попасть внутрь, вызвали мастера и только после этого поняли, что банк ограбили.

«Внутри служебных помещений царил беспорядок. Очевидно, что к преступлению злоумышленники тщательно готовились, так как было испорчено специальное оборудование. На место ЧП после срабатывания сигнализации выезжали специалисты ЧОПа, с которым организация заключала договор, но они взлома не обнаружили и уехали, не сообщив об этом в полицию», — продолжил Горелых.

По данным телеграм-канала «Уралнаш», из офиса похитили 5 млн рублей.

На сайте «Промсвязьбанка» указано, что филиал на проспекте Космонавтов, 48 временно не обслуживает клиентов по техническим причинам.