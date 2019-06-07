В Екатеринбурге очередной SSJ 100 задержали на 5 часов из-за неисправности 

Самолёт авиакомпании «Ямал» RRJ 95 (он же SSJ 100) задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за технической неисправности, со ссылкой на пресс-службу компании пишет ТАСС.

Онлайн-табло аэропорта сообщает, что самолёт по маршруту Екатеринбург — Салехард — Новый Уренгой должен был вылететь в 6:25 мск. Время вылета перенесено на 11:45.

Внимание неисправностям SSJ 100 уделяется после крушения самолёта авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево 5 мая — тогда погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.