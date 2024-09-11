В Екатеринбурге начался суд над уроженцем Нижнего Тагила, который, по версии следствия, вместе с подельниками планировал теракт на железной дороге

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд 9 сентября начал рассмотрение по существу дела о подготовке терактов на железнодорожных объектах в Свердловской области. По версии следствия, к делу причастна организация «Легион Свобода России» (признана террористической и запрещена на территории РФ). На скамье подсудимых трое молодых людей: Арсений Климин из Нижнего Тагила, Данил Елисеев из Красноуфимска и Никита Сухоруков из Екатеринбурга.

Обвинение утверждает, что с подсудимыми в 2023 году через мессенджер связался участник террористической организации, запрещённой в России, «Легион Свобода России» Андрей Мартынов и предложил вступить в организацию. Предположительно, он был координатором группы и раздавал задания участникам, пишет «Ъ-Урал».

Следствие установило, что группа планировала совершить поджоги трёх релейных шкафов возле перегона Путевка — Лечебный, трёх релейных шкафов на перегоне Путевка — Исток, одного релейного шкафа вблизи перегона Аппаратная — Березит, трёх релейных шкафов на перегоне Шувакиш — Гипсовая. Подготовка к терактам предположительно началась в конце августа прошлого года, но 5 сентября участники группы были задержаны.

Подсудимые свою вину отрицают.

Отметим, что 20-летний уроженец Нижнего Тагила ещё в прошлом году попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Оба его подельника также находятся в «чёрном списке» РФМ.