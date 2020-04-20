В Екатеринбурге из-за коронавируса отменили репетиции парада Победы

В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса отменили репетиции парада Победы, которые должны были пройти в конце апреля и начале мая, со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа пишет Znak.com.

«Новый график тренировок будет опубликован, как только будет объявлена новая дата проведения парада», — уточнили в ЦВО.

Ранее, 16 апреля, Владимир Путин отложил парад Победы в Москве — по его словам, подобное массовое мероприятие невозможно проводить, так как «риски, связанные с эпидемией [COVID-19], пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки». Позднее также была отменена акция «Бессмертный полк».

Сегодня в Свердловской области подтвердились ещё 8 случаев заражения коронавирусом, общее число заражённых с начала пандемии — 149 человек, из них 55 уже выписаны. На утро 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, а общее число инфицированных достигло 47121 человека

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».