В Екатеринбурге ещё у 5 человек подтвердили коронавирус

Утром 18 марта в Екатеринбурге подтвердили пять новых случаев коронавируса, со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре пишет E1.ru. Вместе с тем случаем, о котором стало известно накануне, всего их шесть.

В мире такой диагноз подтвердился больше чем у 194 тысяч человек. 81 тысяча выздоровела, 7882 человека скончались. За минувшие сутки новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России.

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, который запрещает до 12 апреля проведение на территории области мероприятий с одновременным пребыванием больше 50 человек.