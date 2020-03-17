Znak.com: В Екатеринбурге подтверждён первый случай коронавируса

В Екатеринбурге результатами лабораторного исследования подтверждён первый случай коронавируса COVID-19, со ссылкой на источник в управлении Роспотребнадзора Свердловской области пишет Znak.com.

По его словам, девушка прилетела из Италии, с высокой температурой её госпитализировали в ГКБ № 40. Лица, с которыми она контактировала после прилёта в Екатеринбург, — таксист, вёзший девушку из аэропорта домой, и её мама. Последняя уже госпитализирована, оперативный штаб ищет таксиста.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области заявили, что у них нет информации о подтверждённом случае коронавируса, в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области обещали уточнить оперативную информацию.

По данным Роспотребнадзора, всего с начала года под наблюдением врачей в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Свердловской области находилось 1830 человек, под наблюдением остаётся 422 человека. Подавляющее большинство из них — граждане РФ, 45 — граждане Китая, 10 — граждане Италии и семь — граждане Южной Кореи.

Под наблюдение человек ставится, если он пребывал в неблагополучных по инфекции странах, а также если проявляет симптомы ОРВИ. Простой контакт с иностранцем основанием для госпитализации или введения медицинского наблюдения не является — риск в этих случаях минимален.