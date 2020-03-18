Евгений Куйвашев ввёл режим повышенной готовности на территории Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, сообщает департамент информационной политики региона.

Согласно документу, на территории области до 12 апреля вводится запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Кроме того, указом предусмотрены меры по дополнительной дезинфекции мест массового пребывания людей, в том числе жилищного фонда и общественного транспорта. Посещение детьми садиков, школ и иных учебных заведений остаётся на усмотрение родителей.

Также в указе уточняется, что жителям области, прибывшим из неблагополучных по коронавирусу стран, проживающим с ними гражданам, а также лицам, имеющим предписания Роспотребнадзора, необходимо обеспечить самоизоляцию, сообщить о себе властям, незамедлительно обращаться к медикам при появлении симптомов. Минздраву поручено создать условия для оформления больничных гражданам, прибывшим из территорий риска, без посещения медучреждений.

«Особое внимание уделят пожилым жителям Свердловской области – медицинскую помощь им будут оказывать в приоритетном порядке», — говорится в документе.

Работодателям предприятий региона предстоит оказывать содействие в обеспечении режима самоизоляции работников на дому, исключить появление на рабочем месте лиц, прибывших из неблагоприятных по COVID-19 стран, оказывать содействие Роспотребнадзору.

Контроль за исполнением указа губернатор оставил за собой. Документ в ближайшее время будет обнародован на официальном портале правовой информации.