В Екатеринбурге экс-директора регоператора обвинили в убытках МУП более чем на миллион рублей

Свердловский арбитражный суд в конце прошлой недели обязал бывшего директора ЕМУП «Спецавтобаза» Сергея Пономарёва вернуть предприятию 1,24 млн рублей убытков, появившихся в результате его работы, пишет Znak.com.

По данным нового руководства, эти деньги Пономарёв, проработавший директором «Спецавтобазы» всего три месяца, заплатил своим заместителям и нанятым им работникам в конце 2018 года в качестве компенсации за увольнение. Компенсацию получили девять человек: Олег Воронов, Эдуард Мансуров, Сергей Поздняков, Ильдар Камильянов, Евгений Старков, Илья Четыркин, Александр Медведевских, Екатерина Пестова и Дмитрий Пиминов. Соглашения о выплате денег своим подчинённым Пономарёв подписал ровно за день до собственного увольнения «по инициативе работника».

Новый менеджмент «Спецавтобазы» увидел в этом превышение должностных полномочий и подал иск в отношении бывшего директора. Как объяснил юрист «Спецавтобазы» Виктор Глушанков, нарушения вскрылись в результате ревизии, инициированной сменившим Пономарёва Григорием Вихаревым.

«В результате ревизии документов выявили незаконную выплату выходных пособий в значительном размере, которые абсолютно не соответствуют результатам их деятельности, что судом и было подтверждено», — прокомментировал он.

Суд признал, что Пономарёв действовал недобросовестно, так как трудовые договоры с работниками не предусматривали выплаты им выходного пособия. Сам ответчик свою вину не признал, заявив, что его подчинёнными была проделана «колоссальная работа», все они работали сверхурочно, но в связи с большой занятостью оформить им премии он не мог — поэтому заплатил деньги как пособие. Однако суд эту позицию не принял во внимание, так как поощрение сотрудников не должно было идти в обход уставных документов компании. В результате Сергея Пономарёва обязали вернуть «Спецавтобазе» спорные 1,24 млн рублей, решение суда пока не вступило в законную силу.

На «Спецавтобазе» добавляют, что ревизия продолжается и после ухода Вихарева и назначения нового директора предприятия Натальи Зубовой.

«Стоит задача посмотреть на наличие оснований для подачи новых заявлений в отношении предыдущего руководителя Пономарёва и его предшественника Нафика Фамиева. Пока неизвестно, будут ли это гражданско-правовые претензии или уголовные», — заявил юрист предприятия.

Он заметил, что на внутреннюю проверку потребуется определённое время. В то же время в МУПе подчёркивают, что и после увольнения с поста директора Григория Вихарева работа продолжается в прежнем темпе и о банкротстве предприятия на сегодня речи не идёт.