В Екатеринбурге два человека задохнулись во сне из-за загоревшегося холодильника

Ночью 18 апреля в Екатеринбурге в квартире в доме по адресу Техническая, 80 пожарные обнаружили погибших во сне пожилую женщину и её сына, которые, предположительно, умерли от отравления угарным газом, пишет Е1.ru.

«Соседи почувствовали запах гари, поднялись к ним на этаж и начали долбиться в квартиру, никто двери не открывал. Приехали пожарные», — рассказал очевидец.

По его словам, сотрудники МЧС сняли металлическую дверь с петель, чтобы попасть в квартиру. В квартире они обнаружили загоревшийся холодильник, который, вероятно всего, и стал причиной смерти жителей квартиры.